Sefeco impulsa capacitación para hombres con más de 30 cursos

AMorelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 30 cursos disponibles, autoridades municipales dieron inicio al programa Hombres al 1000x10, impulsado por la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), con el objetivo de capacitar a los hombres en distintas áreas.

Durante el evento, la titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, subrayó que “la capacitación es parte fundamental del crecimiento económico de cualquier municipio (…)”, por lo cual destacó que este programa, que ya se implementó con las mujeres, ahora también estará dirigido a los hombres.