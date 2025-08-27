Sefeco impulsa capacitación para hombres con más de 30 cursos

AMorelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 30 cursos disponibles, autoridades municipales dieron inicio al programa Hombres al 1000x10, impulsado por la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), con el objetivo de capacitar a los hombres en distintas áreas.
Durante el evento, la titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, subrayó que “la capacitación es parte fundamental del crecimiento económico de cualquier municipio (…)”, por lo cual destacó que este programa, que ya se implementó con las mujeres, ahora también estará dirigido a los hombres.
Precisó que se tendrán disponibles más de 30 cursos, los cuales serán impartidos por profesionales y, al término, se entregarán las constancias correspondientes. Entre las clases se incluyen carpintería, informática, inglés, tapicería y albañilería, entre otras.
Para acceder a los cursos, la funcionaria explicó que deben inscribirse al menos 10 personas y acudir a la Secretaría de Fomento Económico, ubicada en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), para solicitar el taller de su elección.
Finalmente, Herrera Calderón invitó a hombres de distintas colonias, sindicatos y organizaciones a sumarse al programa, con el cual, enfatizó, también se fomenta el autoempleo.
