Sefeco anuncia los próximos eventos navideños en tenencias y plazas de Morelia

Diciembre iniciará con el 2do Festival Navideño de Tenencia Morelos, que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de diciembre en la Plaza Principal de la tenencia, en un horario de 09:00 a 20:00 horas, donde 45 emprendedores locales mostrarán sus creaciones, desde alimentos y bebidas hasta artesanías y bisutería. Cabe resaltar que dentro del programa del Festival, se contará con la participación de los niños cantores de Tiripetío.

El segundo evento presentado fue la 3er Feria del Pulque de Santiago Undameo, la cual se realizará durante los días 13 y 14 de diciembre, en la Plaza Principal de la tenencia, de 09:00 a 18:00 horas. Las y los asistentes podrán disfrutar de las distintas variedades de pulque, así como de la cocina tradicional; además, se presentarán creaciones gastronómicas novedosas, como los tamales de pulque.