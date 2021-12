SEE ya está libre de toma, asegura CNTE Poder de Base

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el pasado miércoles los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del grupo Poder de Base dejaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), por lo que habría quedado libre de la toma que se mantenía, indicó el líder sindical, Benjamín Hernández Gutiérrez.

En entrevista para MiMorelia.com, el líder gremial explicó que personal de la dependencia estatal le comunicó que no se realizaban los pagos al considerar que la presencia de las personas que resguardaban el inmueble y las pintas realizadas no garantizaban la seguridad para los trabajadores.

Y es que la SEE informó que por tal toma no era factible la emisión de los cheques del pago de la primera parte del aguinaldo para los trabajadores de la educación; no obstante este jueves ya se realizó un pago para 45 mil trabajadores que cobran con tarjeta bancaria.

Hernández Gutiérrez mencionó que en el pasado las oficinas se han mantenido en toma hasta por un año, sin que los pagos se detuvieran, sin embargo, quedaron libres.

Agregó que personal de la SEE le comunicó que tendrían que pasar tres días para poder desinfectar la dependencia ante el Covid-19 y así poder iniciar con la operación.

De acuerdo a información proporcionada por la SEE, no han sido notificados que el inmueble quedó libre, ya que no han existido acuerdos hasta el momento.

rmr