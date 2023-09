SEE retuvo salario de al menos 800 docentes por no estar en el aula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el mes de septiembre se retuvo el pago a alrededor de 800 maestros que no estaban en aula o no se han presentado a su centro de trabajo en Michoacán, informó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriel Molina Aguilar.

En entrevista con medios de comunicación, la secretaria de Educación explicó que a estos docentes se les pidió una "regularización", para saber dónde estaban o si tenían un inconveniente, pero que la mayoría de los maestros ya están en escuela.