SEE renueva Comité de Ética para reforzar la transparencia y honestidad

La jefa del sector educativo mencionó que, si alguien tiene una plaza en educación y no cumple con su obligación, no tiene vocación, o quien toma del erario, daña a las niñas y niños, no a los funcionarios, porque es algo que se les deja de dar a ellos.

El Comité de Ética de la SEE quedó conformado por la presidenta, María Luisa Gutiérrez Naranjo; la secretaria ejecutiva, Lorena Molina Navarro; y vocales de diferentes áreas de la dependencia, como son el Despacho de la Titular, la Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación de Planeación, entre otras; todos estos cargos son de carácter honorario y fueron electos por votación de las mismas trabajadoras y trabajadores de la dependencia.

Su compromiso es promover la atención con transparencia, ética, justicia y demás valores que deben imperar en el comportamiento y atención de los servicios que brindan cada uno de los trabajadores que forman parte de la Secretaría de Educación del Estado.

RPO