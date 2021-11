SEE realizará "Jornada Académica Cultural por la No Violencia contra las Mujeres"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) se suma a las acciones de prevención y no violencia en contra de las mujeres, por lo que llevará acabo la "Jornada Académica Cultural por la No Violencia contra las Mujeres", este 25 de noviembre en la Casa de la Cultura de Maravatío de las 9:00 a 16:00 horas.

El evento se realiza en el marco del Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mismos que se conmemoran con la finalidad de concientizar a la población acerca de la importancia social de este problema y así buscar posibles soluciones, acorde con la encomienda del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En este espacio, que organiza la Unidad de Igualdad Sustantiva (UNIS) por instrucción de la secretaria Yarabí Ávila Gónzalez, se abrirá el debate y la exposición sobre los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres; de igual forma, se ofrecerá un espacio de reflexión sobre los factores que la ocasionan y también se hablará sobre estrategias de prevención de agresiones y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Tras la inauguración de la jornada, la primera actividad será una conferencia con el tema "Acoso y Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral", misma que será impartida por la maestra Paulina Magaña García.

Posteriormente, se ofrecerá una segunda ponencia llamada "Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior" realizada por la maestra Engracia Leticia Pérez Rivera. Como tercera actividad, se realizará un cine debate con la película "Te doy mis ojos" en moderación de la maestra Rosa María Juárez.

También está contemplado el panel "Prevención de la Violencia de Género desde la infancia" a cargo de las maestras Engracia Leticia Pérez e Hiran Susel Rodríguez. Tras ello, se realizará la plenaria y clausura del encuentro, que será compartido en el Facebook de la SEE, algunas actividades en vivo y otras grabadas.

RPO