SEE no tiene certeza que trabajadores eventuales existan: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las expresiones sindicales de la CNTE piden el pago de alrededor de tres mil trabajadores eventuales que fueron contratados al margen de la ley, por lo que no tienen contrato con la Secretaría de Educación en el Estado, sostuvo la titular de la dependencia estatal de Michoacán, Yarabí Ávila González.

En conferencia de prensa, recalcó que lo de los eventuales es un trámite que han realizado en la Federación, por lo que la expresión sindical de Poder de Base pide el pago de mil 200 trabajadores, los azules mil 400 y 600 de otras expresiones.

Reiteró que la Secretaría de Educación en el Estado desconoce las actividades y dónde laboran los más de 3 mil trabajadores eventuales.

"No tenemos la certeza de quiénes son, dónde están ni qué trabajo realizan, no podemos erogar ningún recurso que tenga que ver con esta parte", enfatizó.

La secretaria estatal de Educación manifestó que los grupos sindicales también piden recursos para programas alternativos que no están contemplados en el presupuesto y que ascienden a más de 109 millones de pesos, demandan recurso para homologados no transferidos que no están establecidos en el recurso de la secretaría.