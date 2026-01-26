SEE mantendrá monitoreo ante bajas temperaturas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las bajas temperaturas que se prevén en las próximas horas, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que mantendrá un monitoreo para determinar si se suspenderán o no las clases.

Indicó que, por lo pronto, el horario invernal continúa, es decir, media hora después de la entrada inicial, por lo que también pidió a los padres de familia estar pendientes de sus hijas e hijos.