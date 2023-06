SEE fortalece transparencia y alista nuevo Comité de Ética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo lunes 12 de junio, a las 13:00 horas, vence el plazo para que los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación del Estado (SEE) puedan participar en la convocatoria para el proceso de elección de vocales titulares y suplentes, para la integración del Comité de Ética.

Dicha convocatoria tiene el interés de renovar el Órgano Colegiado donde participan las y los trabajadores de esta dependencia, a fin de propiciar la integridad de las personas orientando su desempeño e implementando acciones permanentes que fomenten la ética y los valores.

Para poder participar en esta convocatoria es necesario cumplir con mínimo un año de antigüedad laboral, no encontrarse adscrito al Órgano Interno de Control de la SEE, no ostentar un cargo o representación sindical y ser reconocido por su honestidad, integridad y excelente desempeño.