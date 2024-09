SEE emite postura ante movilizaciones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) emitió su postura luego de las movilizaciones de este día en Morelia.

En este sentido, la Secretaría reiteró su trabajo y compromiso con la transparencia y ordenamiento administrativo, y dijo que por ello no es viable la regularización ni pago a personas que no son contratadas por la dependencia, "los llamados eventuales, que ingresan a los centros de trabajo por medio de terceras personas".

La SEE hizo un llamado a no afectar a la población en general, en su derecho al libre tránsito ni obstaculizando instituciones que no pertenecen a la administración estatal.

En este sentido, añadió que la contratación del personal se realiza tras una convocatoria y el cumplimiento de requisitos, como parte del combate a la corrupción que mantiene la actual administración; con ese proceso se han enviado más de 3 mil 400 docentes a las escuelas que lo requieren, así como intendentes y personal administrativo.

Detalló que se han asignado 3 mil horas adicionales en beneficio de alrededor de 500 maestros, y que en lo que va de la actual administración se han entregado cerca de 8 mil Formatos Únicos de Personal (FUP).

Asimismo, pidió evitar afectaciones a terceros que generan la toma de oficinas, las marchas, cierres viales y de negocios o instituciones ajenas a la administración.

Por último adelantó que se continuará con la aplicación de los procesos que marcan las leyes federales y estatales, toda vez que el ciclo escolar 2024-2025 dio inicio con normalidad en los más de 11 mil planteles de toda la entidad.

RYE