SEE asigna más de 4 mil 800 plazas con transparencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) mantiene firme su compromiso con la transparencia y la legalidad, logrando a la fecha la asignación de más de 4 mil 800 plazas docentes desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Para dar certeza a las y los aspirantes, la asignación de los espacios disponibles se lleva a cabo en eventos públicos, donde se asegura que cada lugar se otorga conforme a los resultados obtenidos por los participantes y conforme a la necesidad de docentes en las escuelas.

De esta manera, la dependencia garantiza que no existen intermediarios ni procesos discrecionales, priorizando siempre el orden de preferencia y el derecho de las y los nuevos maestros a obtener una plaza de manera formal y apegada a la ley.

La SEE, encabezada por Gabriela Molina Aguilar, reafirma su compromiso con el magisterio michoacano. Además de una asignación de plazas estrictamente apegada a la norma, la dependencia avanza en procesos de justicia laboral con rezagos de décadas. A la fecha, este gobierno ha consolidado más de 29 mil acciones de justicia laboral en beneficio de las y los maestros.