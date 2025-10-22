SEE acusa directamente a exsecretario de Educación de provocar manifestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, acusó al exsecretario Héctor Ayala —su antecesor en la dependencia— de incitar manifestaciones normalistas con promesas de plazas automáticas que no existen.

En rueda de prensa, tras 12 días de la toma de oficinas centrales de la SEE, Molina exigió no engañar a los jóvenes en un panorama donde acrecientan las tensiones por demandas sindicales y de normalistas.

—¿Sí hay intereses políticos?

—Sí, claro, totalmente que los hay. Y yo lo dije: hay un exsecretario de Educación que se llama Héctor Ayala, que está yendo a provocar a los sindicatos prometiendo una unificación, cuando él ni siquiera había pagado las nóminas, porque el dinero llegó, el dinero estuvo depositado, y con toda perversidad entregaron un magisterio enojado. Lo hicieron con dolo —denunció Molina, en un contexto de protestas que afectan trámites y pagos.