SEE acusa directamente a exsecretario de Educación de provocar manifestaciones

Gabriela Molina señaló directamente a Héctor Ayala por alentar protestas normalistas con promesas de plazas automáticas
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, acusó al exsecretario Héctor Ayala —su antecesor en la dependencia— de incitar manifestaciones normalistas con promesas de plazas automáticas que no existen.

En rueda de prensa, tras 12 días de la toma de oficinas centrales de la SEE, Molina exigió no engañar a los jóvenes en un panorama donde acrecientan las tensiones por demandas sindicales y de normalistas.

—¿Sí hay intereses políticos?

—Sí, claro, totalmente que los hay. Y yo lo dije: hay un exsecretario de Educación que se llama Héctor Ayala, que está yendo a provocar a los sindicatos prometiendo una unificación, cuando él ni siquiera había pagado las nóminas, porque el dinero llegó, el dinero estuvo depositado, y con toda perversidad entregaron un magisterio enojado. Lo hicieron con dolo —denunció Molina, en un contexto de protestas que afectan trámites y pagos.

La SEE enfrenta bloqueos por normalistas que demandan plazas automáticas —eliminadas por la ley federal—; no obstante, Molina refirió que, a través de engaños, a las y los estudiantes se les ha prometido plazas que no existen.

Gabriela Molina señaló el desorden heredado a la administración actual de Alfredo Ramírez Bedolla, y, ante las gestiones falsas, advirtió que exfuncionarios de la SEE ya tienen procesos abiertos ante la Auditoría Superior.

“Les pedimos a todos estos gestores que recuerden que tienen procesos abiertos en la Auditoría, y que en vez de andar azuzando desquehacerados, se pongan a atender sus asuntos. Pena les debería de dar por andar ahí diciendo y hablando de que ahora sí les interesan los maestros”
afirmó, destacando que Ayala no digitalizó trámites ni ordenó nóminas
