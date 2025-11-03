Sedeco te dice dónde comprar tu canasta básica a precio más bajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El más reciente levantamiento de precios semanal realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) confirmó que el tianguis de la Feria, en Morelia, continúa ofreciendo el costo más bajo de la canasta básica en Michoacán, al registrar un total de 961 pesos por los veinticinco productos monitoreados.
En contraste, el precio más elevado se observó en Zamora, donde el costo alcanzó los mil 396 pesos en establecimientos de autoservicio y mercados municipales. En el resto del estado, la canasta básica presentó variaciones moderadas.
En Morelia, el precio osciló desde los 961 pesos en el tianguis de la Feria hasta mil 244 pesos en tiendas comerciales; en Uruapan se ubicó en mil 128 pesos; en Apatzingán en mil 122 pesos; en Zitácuaro en mil 155 pesos; y en Lázaro Cárdenas en mil 297 pesos.
En el comparativo por producto, el huevo se mantuvo estable con precios que fluctuaron entre 35 y 39 pesos por paquete de 18 piezas, mientras que el limón michoacano registró costos que fueron desde los 10 hasta los 38 pesos por kilogramo, según la zona y la variedad.
El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que uno de los ejes prioritarios es cuidar la economía familiar de las y los michoacanos. “Cuando mantenemos vigilados los precios y promovemos espacios donde la canasta básica es más accesible, estamos defendiendo directamente el bolsillo de la gente. Ese es el compromiso: que a las familias les rinda más su dinero”, afirmó.
BCT