Sedeco te dice dónde comprar tu canasta básica a precio más bajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El más reciente levantamiento de precios semanal realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) confirmó que el tianguis de la Feria, en Morelia, continúa ofreciendo el costo más bajo de la canasta básica en Michoacán, al registrar un total de 961 pesos por los veinticinco productos monitoreados.

En contraste, el precio más elevado se observó en Zamora, donde el costo alcanzó los mil 396 pesos en establecimientos de autoservicio y mercados municipales. En el resto del estado, la canasta básica presentó variaciones moderadas.

En Morelia, el precio osciló desde los 961 pesos en el tianguis de la Feria hasta mil 244 pesos en tiendas comerciales; en Uruapan se ubicó en mil 128 pesos; en Apatzingán en mil 122 pesos; en Zitácuaro en mil 155 pesos; y en Lázaro Cárdenas en mil 297 pesos.