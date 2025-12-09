Michoacán

La Sedeco se reunió con el IMPI y productores en Uruapan para revisar avances del tema
Sedeco prevé que aguacate de Michoacán obtendrá indicación geográfica en 2026
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en Michoacán prevé que, entre marzo y abril del siguiente año, el aguacate de la entidad pueda obtener la indicación geográfica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, viajó este martes a Uruapan junto con el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, para constituir el Comité de Atracción de Inversiones en el municipio y entregar la recepción de la solicitud de indicación geográfica del aguacate.

"Ningún aguacate se compara al aguacate michoacano, por eso estamos impulsando esta indicación geográfica ‘Aguacate Franja Michoacana’, porque hay otros estados que producen, me parece muy bien, pero ninguno tiene las características que tiene el fruto de Michoacán"
expresó

Apuntó que no solo otros estados de México tienen la intención de exportar el aguacate a Estados Unidos, sino también países de Sudamérica, como Chile y Perú. No obstante, Méndez Fernández acotó que Michoacán tiene una ventaja competitiva, pues lleva años produciendo este fruto.

El secretario explicó que la indicación geográfica es una figura jurídica que beneficiaría a alrededor de 29 municipios productores en el estado. Sin embargo, los beneficiarios deberán cumplir con requisitos específicos de cultivo, cosecha y ciertas características medioambientales.

Refirió que el gobierno presentó la solicitud de dicha indicación ante el IMPI hace un mes, pero el proceso requiere 60 días para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente faltan 30 días más y, posteriormente, el IMPI dará a conocer comentarios, observaciones, quejas o posibles ajustes.

"Como ustedes saben, el aguacate michoacano es el producto que más se exporta del estado. De cada tres dólares que entran al país por concepto de comercio internacional, uno es para el aguacate. Tenemos competencia, pero por ahí decía un lema: la competencia es buena, nosotros somos mejores"
concluyó
