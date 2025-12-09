Sedeco prevé que aguacate de Michoacán obtendrá indicación geográfica en 2026

Apuntó que no solo otros estados de México tienen la intención de exportar el aguacate a Estados Unidos, sino también países de Sudamérica, como Chile y Perú. No obstante, Méndez Fernández acotó que Michoacán tiene una ventaja competitiva, pues lleva años produciendo este fruto.

El secretario explicó que la indicación geográfica es una figura jurídica que beneficiaría a alrededor de 29 municipios productores en el estado. Sin embargo, los beneficiarios deberán cumplir con requisitos específicos de cultivo, cosecha y ciertas características medioambientales.

Refirió que el gobierno presentó la solicitud de dicha indicación ante el IMPI hace un mes, pero el proceso requiere 60 días para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente faltan 30 días más y, posteriormente, el IMPI dará a conocer comentarios, observaciones, quejas o posibles ajustes.