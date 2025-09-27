Sedeco instala en Zamora Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) impulsa una estrategia estatal para consolidar un entorno más competitivo y atractivo a la inversión, acción que se fortalece con la instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria por parte del Ayuntamiento de Zamora, para lograr modernizar trámites y servicios a nivel local.
La Sedeco, que encabeza Claudio Méndez Fernández, destacó que la instalación de este tipo de consejos es fundamental para avanzar en la construcción de la ventanilla digital de inversiones, proyecto que se desarrolla en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con ello, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de mejora regulatoria y digitalización de trámites.
Durante la sesión, se presentó el Programa Anual de Trabajo que incluye la integración del catálogo de trámites municipales, un diagnóstico de dependencias y la propuesta para crear el Reglamento de Mejora Regulatoria en el municipio.
Con la instalación del Consejo en Zamora, se refrenda el compromiso estatal de articular a los municipios en una misma política pública que moderniza la administración, facilita la apertura de negocios y promueve la formalidad como motor del desarrollo económico de Michoacán.
El acto fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Umaña Melo, en representación del presidente municipal, Carlos Soto Delgado, acompañado de regidores, funcionarios municipales y representantes de la sociedad civil y del sector privado.
BCT