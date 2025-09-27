Sedeco instala en Zamora Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) impulsa una estrategia estatal para consolidar un entorno más competitivo y atractivo a la inversión, acción que se fortalece con la instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria por parte del Ayuntamiento de Zamora, para lograr modernizar trámites y servicios a nivel local.

La Sedeco, que encabeza Claudio Méndez Fernández, destacó que la instalación de este tipo de consejos es fundamental para avanzar en la construcción de la ventanilla digital de inversiones, proyecto que se desarrolla en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con ello, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de mejora regulatoria y digitalización de trámites.