Sedeco impulsa Michoacán de Origen en expo hotelera y restaurantera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán participa en Expo Abastur 2025, el evento más importante del sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) en México y América Latina, que reúne a miles de profesionales para conocer tendencias, innovación y oportunidades de negocio. La expo tendrá actividades hasta el día de hoy, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, destacó que la presencia de los productores michoacanos en esta expo es una oportunidad estratégica para ampliar mercados, fortalecer cadenas de proveeduría y proyectar al estado como un referente en calidad e innovación.