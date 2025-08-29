Sedeco impulsa Michoacán de Origen en expo hotelera y restaurantera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán participa en Expo Abastur 2025, el evento más importante del sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) en México y América Latina, que reúne a miles de profesionales para conocer tendencias, innovación y oportunidades de negocio. La expo tendrá actividades hasta el día de hoy, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, destacó que la presencia de los productores michoacanos en esta expo es una oportunidad estratégica para ampliar mercados, fortalecer cadenas de proveeduría y proyectar al estado como un referente en calidad e innovación.
La participación de Michoacán de Origen presenta una amplia oferta que incluye productos de alto valor agregado como el aceite de aguacate de Br Naturals y la cerveza de aguacate AvoBeer, así como artículos de consumo como las bolsas Anylu, los productos de higiene personal Martina y los dulces enchilados Duliik, que muestran la diversidad del emprendimiento local.
El estado también se distingue con productos tradicionales como el Rompope Carmelita, los quesos de El Rincón de Michoacán, las tostadas Uripi, el dulce de cacahuate Pirhúan, los tamales Rey Mixte y las quesadillas de Santa Ana Maya. En el rubro de bebidas y salsas, destacan las marcas de mezcal Mezcalettes, Respiro Mezcal, Mezcal Armonía, Mezcal Derechito, Mezcal Mencova y Mezcal Monteado, así como las salsas de Morisca, Chiles K’urapu y Ceñidor, las tizanas Mingos y el jugo de limón deshidratado Apátzin.
Méndez Fernández subrayó que cada uno de estos productos representa la creatividad y la riqueza cultural de Michoacán, al tiempo que contribuye a diversificar los mercados y posicionar al estado como un generador de propuestas competitivas en escenarios de talla internacional.
“La participación de Michoacán en Abastur 2025 demuestra que lo hecho en nuestro estado tiene el potencial para estar en las mejores mesas y cadenas de proveeduría, combinando tradición, innovación y calidad”, afirmó.
