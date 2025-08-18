Sedeco impulsa la campaña "Michoacán es Emprendedor" en los 113 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán lanzó la campaña “Michoacán es Emprendedor”, con el objetivo de fortalecer e incubar emprendimientos en los 113 municipios del estado mediante servicios gratuitos.

Blanca Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, explicó que esta estrategia busca descentralizar el apoyo a emprendedores, antes limitado a Morelia, Uruapan y Zitácuaro, para llevar herramientas digitales y presenciales a todas las regiones.

La funcionaria detalló que la campaña incluye cursos, asesorías y acompañamiento empresarial.

“Esta campaña tiene cobertura estatal, es para dar a conocer todos estos servicios. Al mismo tiempo, estamos trabajando con el tema de indicaciones geográficas y marcas de certificación. Estamos trabajando ya con los productores de los chongos zamoranos, ya vamos muy adelantados con el tema de las reglas de uso”, puntualizó.

Entre las herramientas disponibles, los emprendedores pueden acceder a la línea de WhatsApp de Espacio Emprendedor y al curso “Desafío Emprendedor”, un programa de dos meses con 10 módulos que abarcan desde validación de proyectos hasta el desarrollo de modelos de negocio, diseño de imagen corporativa, registro de marca y canalización a créditos con Sí Financia. Estos servicios, tanto virtuales como presenciales, permiten que los emprendedores de todos los municipios consoliden sus proyectos sin necesidad de trasladarse a las principales ciudades.

El proceso para obtener una marca de certificación explicó Rodríguez Morelos, implica establecer reglas de uso que protejan la autenticidad del producto. Posteriormente, se avanza hacia la indicación geográfica, una herramienta jurídica que brinda protección nacional e internacional.

Rodríguez Morelos destacó que esta estrategia es clave para productos michoacanos que compiten en mercados como Estados Unidos, garantizando su identidad y calidad.

La Sedeco ya ha llevado cursos exprés de “Desafío Emprendedor” a municipios como Tangancícuaro, Tanhuato, Peribán, Los Reyes y Salvador Escalante, beneficiando a cerca de 20 localidades. Además, el próximo 12 de septiembre se realizará en Uruapan el Congreso para MiPymes, en el auditorio de Casa Apeam, dirigido a emprendedores de 14 municipios de la región Purépecha. Este evento espera reunir a cerca de mil participantes, replicando el éxito de la edición anterior en Zamora.

