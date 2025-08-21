Sedeco implementará política antisoborno en procesos de inspección laboral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) implementará el Sistema de Gestión Antisoborno bajo el estándar internacional ISO 37001:2016, una herramienta estratégica que fortalece los sistemas de control interno y gestión ética para prevenir, detectar y abordar actos de soborno mediante políticas robustas, informó la dependencia estatal.

En la firma simbólica de la política antisoborno, a nombre del secretario Claudio Méndez Fernández, la subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, Laura Yunuén Mejía Béjar, puntualizó que esta acción representa un avance significativo en la promoción de una cultura anticorrupción sólida y el incremento de la transparencia institucional.