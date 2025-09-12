Sedeco gestiona ante EUA que certificación de carnitas michoacanas sea reconocida en aquel país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, dio a conocer que están en gestiones con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) para que la certificación de las carnitas michoacanas sea reconocida en aquel país.
Al respecto, el funcionario estatal comentó que, ante la reciente certificación de las carnitas michoacanas, se busca que esta también sea válida en los 50 estados de Estados Unidos, debido al importante consumo que tiene dicho platillo en ese país.
El encargado de la política de Desarrollo Económico destacó que este distintivo no solo protege un platillo histórico, sino que también fortalece la formalidad, la competitividad y la generación de empleos en torno a esta actividad económica.
Recalcó que, a nivel estatal, la certificación abre la posibilidad de que el platillo participe en ferias, exposiciones y campañas de promoción.
Ante este panorama, hizo un llamado a los productores de carnitas michoacanas a consultar la convocatoria para obtener dicha certificación en la página web sedeco.michoacan.gob.mx.
mrh