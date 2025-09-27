Sedeco entrega títulos de registro de marca en Espacio Emprendedor Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las instalaciones de Espacio Emprendedor Uruapan se llevó a cabo la entrega de 32 títulos de registro de marca a emprendedores locales, reconociendo el esfuerzo, dedicación y visión de quienes decidieron dar un paso firme hacia la consolidación legal de sus negocios, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a cargo de Claudio Méndez Fernández.
La protección de una marca es un elemento clave para el crecimiento y profesionalización de cualquier emprendimiento, ya que permite asegurar la identidad comercial, fortalecer la presencia en el mercado y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.
Con esta entrega, se refrenda el compromiso de impulsar el ecosistema emprendedor en la región, a través de herramientas reales que permiten a los negocios locales crecer de manera sostenible y competitiva.
Desde Espacio Emprendedor Uruapan se felicitó a las y los emprendedores beneficiados, invitándolos a continuar construyendo historias de éxito que inspiren a más michoacanos a formalizar y proteger sus proyectos.
Espacio Emprendedor pone a disposición de la ciudadanía sus servicios gratuitos de acompañamiento a través de los números de WhatsApp , ext. 10602, donde se puede agendar una cita para recibir orientación.
BCT