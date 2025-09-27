Sedeco entrega títulos de registro de marca en Espacio Emprendedor Uruapan

La protección de una marca es un elemento clave para el crecimiento y profesionalización de cualquier emprendimiento, ya que permite asegurar la identidad comercial, fortalecer la presencia en el mercado y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

Con esta entrega, se refrenda el compromiso de impulsar el ecosistema emprendedor en la región, a través de herramientas reales que permiten a los negocios locales crecer de manera sostenible y competitiva.