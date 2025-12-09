Sedeco e IMPI oficializan la marca de certificación "Carnitas de Michoacán"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), llevó a cabo la entrega oficial de la marca de certificación Carnitas de Michoacán, así como el reconocimiento simbólico a 25 marcas registradas. Estas acciones forman parte del impulso estratégico del Gobierno de Michoacán para fortalecer la protección jurídica y el posicionamiento de los productos elaborados en la entidad.

Durante la entrega, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este logro consolida un instrumento jurídico que brinda certeza tanto a productores como a consumidores, al garantizar la calidad y autenticidad de uno de los referentes gastronómicos más representativos de Michoacán. Subrayó que la certificación permitirá destacar las características únicas de las carnitas michoacanas en los mercados nacionales e internacionales, al igual que sucede con otros productos emblemáticos como el aguacate.