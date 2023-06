Sedeco abre nuevos canales de comercialización a Mipymes michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para dar a conocer la oferta comercial de Michoacán y abrir nuevos canales de comercialización, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) participa en el evento Fábrica de Negocios, que se lleva a cabo en la capital del país.

Este evento es organizado por GS1, organización privada dedicada a la elaboración y aplicación de servicios mundiales y soluciones para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas de abastecimiento, la oferta y la demanda a nivel mundial y en todos los sectores.

En atención a instrucciones del secretario Claudio Méndez Fernández, personal de la Dirección de Comercialización instaló un estand de exhibición de productos apoyados por la Sedeco, y que muestran un notable avance en su desarrollo empresarial, entre estas de mezcal, salsas, tisanas, rompope, dulces típicos, entre otros.

Además de los productos que están físicamente en exhibición, la Sedeco presenta en ese importante foro, el catálogo Comercia Michoacán, que a la fecha incluye a más de 250 empresas apoyadas por la dependencia en alguna fase de su desarrollo, de las cuales 135 ya están listas para vincularse con cadenas comerciales.

De acuerdo con la directora de Comercialización, Xóchitl Godoy Toscano, a través de este evento se busca que las micro, pequeñas y medianas empresas michoacanas tengan contacto y, eventualmente se vinculen con cadenas comerciales como Seven Eleven, La Comer, Chedraui, Circle K, Calímax, Tienda UNAM, Office Max, City Club, We Are Robots (WATR), Del Sol, Action Coach, Súper Aki, Woolworth, Red BAMX, entre otras.

El 20 de julio de 2022, la Sedeco y GS1 firmaron convenio de colaboración, con una vigencia desde su suscripción hasta al 31 de diciembre de 2027.

En México, GS1 lleva más de 30 años asignando Códigos de Barras a los productos de empresas establecidas y registradas ante las autoridades nacionales creando una base de información común para los negocios relacionados con el mercado retail con la identificación única.