Sedebi, sin facultad para exigir infraestructura para personas con discapacidad en el Congreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, Andrea Janet Serna Hernández, afirmó que no cuentan con la facultad para exigir al Congreso del Estado la infraestructura con perspectiva de discapacidad.
Y es que la 75 Legislatura de Michoacán dejó inconcluso el proyecto para dejar listo un elevador que permitiera la movilidad al interior del Palacio en la ciudad de Morelia, a personas con discapacidad, ya que solo cuenta con escaleras para acceder al segundo piso.
No obstante, hasta el momento no hay avances para retomar el proyecto, pese a que la pasada Legislatura dejó los permisos de adecuación del Congreso del Estado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez, refirió que los tiempos no alcanzaron para completar esa acción.
Este viernes, posterior a la inauguración del quinto Festival por la Cultura de la Discapacidad, la titular de la Secretaría del Bienestar, Andrea Janet Serna apuntó que es necesario luchar y empujar para que las políticas públicas sean diseñadas por diferentes perspectivas, ya que existen barreras de movilidad.
"Apostamos a que en estos años la infraestructura tenga perspectiva de discapacidad y género", comentó en entrevista con medios de comunicación.
Sin embargo al ser cuestionada por el elevador o falta de infraestructura para las personas con discapacidad en el Congreso del Estado, apuntó que no la Sedebi no tiene las facultades para exhortar a que se adecue al interior del Palacio Legislativo.
"Pero invitarlos, tengo entendido que hay un tema y que es de varias legislaturas", finalizó la funcionaria. Cabe mencionar que el próximo 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
BCT