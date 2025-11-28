Sedebi, sin facultad para exigir infraestructura para personas con discapacidad en el Congreso

Este viernes, posterior a la inauguración del quinto Festival por la Cultura de la Discapacidad, la titular de la Secretaría del Bienestar, Andrea Janet Serna apuntó que es necesario luchar y empujar para que las políticas públicas sean diseñadas por diferentes perspectivas, ya que existen barreras de movilidad.

"Apostamos a que en estos años la infraestructura tenga perspectiva de discapacidad y género", comentó en entrevista con medios de comunicación.

Sin embargo al ser cuestionada por el elevador o falta de infraestructura para las personas con discapacidad en el Congreso del Estado, apuntó que no la Sedebi no tiene las facultades para exhortar a que se adecue al interior del Palacio Legislativo.

"Pero invitarlos, tengo entendido que hay un tema y que es de varias legislaturas", finalizó la funcionaria. Cabe mencionar que el próximo 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

