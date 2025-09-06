Sedebi reconoce las voces del orgullo; últimos días para postularte al premio LGBTTTIQ+

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) llama a participar a quienes, con su activismo, arte o emprendimiento, han dedicado su vida a la promoción y defensa de los derechos de la comunidad diversa para postularse al Premio Michoacano del Orgullo LGBTTTIQ+.
La titular de la dependencia, Andrea Serna Hernández, informó que el cierre de la convocatoria es el próximo 10 de septiembre, y que este reconocimiento busca visibilizar y galardonar el esfuerzo de las personas que han sido un pilar para la diversidad sexual en el estado, como un símbolo de reconocimiento a su lucha.
Pueden participar personas mayores de 18 años, originarias de Michoacán o que residan en alguno de los municipios de la entidad. Hay tres categorías: Promoción y Defensa, Arte y Cultura, y Emprendimiento LGBTTTIQ+. Pueden consultar las bases completas en el enlace https://bienestar.michoacan.gob.mx/premio-michoacano-del-orgullo-lgbtttiq-2025/.
Las personas que resulten ganadoras en cada una de las categorías, se harán acreedoras a un incentivo económico de 15 mil pesos, así como un reconocimiento por su destacada trayectoria.
Para postularse deberán de presentar su expediente de manera física en las instalaciones de la Sedebi, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1016, colonia Ventura Puente, en Morelia, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, o en formato digital PDF al correo electrónico sedebi.atencion.vinculacion@gmail.com.
