Sedebi reconoce las voces del orgullo; últimos días para postularte al premio LGBTTTIQ+

La titular de la dependencia, Andrea Serna Hernández, informó que el cierre de la convocatoria es el próximo 10 de septiembre, y que este reconocimiento busca visibilizar y galardonar el esfuerzo de las personas que han sido un pilar para la diversidad sexual en el estado, como un símbolo de reconocimiento a su lucha.

Pueden participar personas mayores de 18 años, originarias de Michoacán o que residan en alguno de los municipios de la entidad. Hay tres categorías: Promoción y Defensa, Arte y Cultura, y Emprendimiento LGBTTTIQ+. Pueden consultar las bases completas en el enlace https://bienestar.michoacan.gob.mx/premio-michoacano-del-orgullo-lgbtttiq-2025/.