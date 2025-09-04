Secum convoca a niñeces a dar voz a la historia en concurso de poesía sobre Morelos

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- En el marco del 60 aniversario de la Casa Natal de Morelos, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) convoca a las niñeces del estado a participar en la convocatoria de Poesía Infantil “Morelos, héroe de la patria”, una iniciativa que busca despertar la creatividad, fortalecer el conocimiento histórico y fomentar el amor por México a través de la palabra escrita.

La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, destacó que podrán participar niñas y niños de escuelas primarias públicas y privadas, en cualquiera de sus grados, apuntó que la fecha límite para enviar los trabajos es el 15 de septiembre a las 15:00 horas.

La convocatoria contempla tres categorías: A, para estudiantes de primero y segundo grado; B, para tercero y cuarto; y C, para quinto y sexto. Cada participante podrá inscribir un único poema, original e inédito, sin recurrir a inteligencia artificial.

Los textos deberán estar inspirados en la figura del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, y podrán abordar aspectos como su origen, infancia, ideales, amor por México y legado histórico. Con ello, se busca acercar a la niñez a los valores y a la vida de uno de los héroes más importantes de la historia nacional.

Las y los ganadores recibirán un premio económico de 2 mil pesos para el primer lugar, mil 300 pesos para el segundo y 700 pesos para el tercero, en cada una de las categorías. Los trabajos podrán entregarse por correo electrónico en heroedelapatriaconvocatoria@gmail.com o de manera física en las oficinas del Museo Casa Natal de Morelos, ubicadas en García Obeso 113, Centro Histórico de Morelia.

Los resultados se darán a conocer el 26 de septiembre a través de las redes sociales de la Secum, donde también puede consultarse la convocatoria completa en cultura.michoacan.gob.mx.

BCT