Secum anuncia gira estatal de obras ganadoras en convocatoria teatral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para fortalecer la producción teatral en el estado y descentralizar la oferta cultural, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anunció la gira de las obras ganadoras dentro de la convocatoria Promoción del Teatro en Michoacán 2025, las cuales recorrerán diez municipios con alto índice migratorio. Las producciones seleccionadas son: “Golondrinas”, de Laboratorio de Acción Creativa y “Martina y los hombres pájaro”, de Escafandra Teatro.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó que esta iniciativa refuerza la colaboración con el Gobierno de México a través del programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2025. Subrayó que estas acciones fortalecen la relación con la Federación y dan impulso a la producción teatral en Michoacán. “Apostamos por las compañías locales y por el trabajo dirigido a niñas, niños y juventudes, porque el teatro es una herramienta poderosa para transformar realidades. Queremos llevar más arte fuera de Morelia y estrechar lazos con los municipios”, afirmó.