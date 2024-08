SECUM, al pendiente de los 13 recintos a su cargo en esta temporada de lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (SECUM) se mantiene al pendiente de los 13 recintos que tiene bajo su resguardo a fin de dar mantenimiento y atención en esta temporada de lluvias.

En entrevista, la titular de la dependencia Tamara Sosa Alanís recordó que muchos de estos espacios, que actualmente fungen como museos, teatros o bibliotecas y centros culturales, son patrimonio mundial, por lo que es importante estar al pendiente de su correcta conservación.

La funcionaria estatal detalló que hasta el momento se han registrado ligeras afectaciones, principalmente humedades o algunas goteras, aspectos que se han resuelto conforme aparecen.

“Estamos muy al pendiente, todas las personas que son los encargados de los recintos, están todo el tiempo viendo que no haya afectaciones graves, hay algunas humedades, algunas goteras que se van solucionando conforme vamos detectándolas, hasta ahora no ha habido algo realmente grave que tengamos que intervenir. En la mayoría se han presentado humedades, también es lo propio de los espacios que son históricos y que algunos no habían tenido mantenimiento en las últimas administraciones”.