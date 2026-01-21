Secuestro virtual en Michoacán: llamadas venían desde penal en Tamaulipas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de edad fue localizado sano y salvo tras ser víctima de un intento de secuestro virtual en la comunidad de Jesús Díaz Tzirio, municipio de Los Reyes, donde los extorsionadores exigían 200 mil pesos por su “liberación”.

Todo comenzó con una llamada telefónica cargada de amenazas. La familia, angustiada, pidió ayuda a las autoridades comunales, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de la Guardia Civil.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública actuaron con rapidez: brindaron acompañamiento a los familiares, activaron protocolos de localización e iniciaron labores de inteligencia para rastrear el origen de las llamadas.

La sorpresa vino poco después: el número estaba vinculado a un centro penitenciario en Matamoros, Tamaulipas. La evidencia confirmó que se trataba de un secuestro virtual, una modalidad de extorsión telefónica que busca engañar y manipular a las víctimas para obtener dinero sin contacto físico.