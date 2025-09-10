Sectur proyecta a Michoacán en el mercado fílmico nacional e internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se encuentra presente en el Primer Foro de la Industria Audiovisual en México (Mexav), el cual reúne a líderes globales y nacionales de la industria cinematográfica.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), informó que este evento se desarrolla en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México, con motivo del 80 aniversario de este legendario lugar reconocido por la industria del séptimo arte.

“Uno de los momentos más destacados del primer día de actividades fue la intervención de Ted Sarandos, Co-CEO de Netflix, quien reafirmó el interés de la plataforma en seguir apostando por México como uno de los principales centros de producción en el mundo. Para Michoacán, estas señales confirman el camino para fortalecer la infraestructura y políticas de atracción fílmica”, externó el titular de la política turística de Michoacán.