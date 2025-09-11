Sectur promueve a Michoacán como locación cinematográfica para impulsar turismo

En representación del titular de la dependencia, Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), acudió a este evento desarrollado en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México, donde se abordaron temas de gran relevancia para el sector audiovisual, como la internacionalización de contenidos, líneas editoriales y modelos de adquisición de producciones mexicanas, la irrupción de la inteligencia artificial en la creación audiovisual, así como la sostenibilidad del cine documental y el desarrollo de géneros especializados.

De igual forma se desarrolló la tercera asamblea de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) 2025. “En ella se conmemoraron hitos de la industria como los 30 años de la Comisión Mexicana de Filmaciones, los 50 años del Centro de Capacitación Cinematográfica, y los 80 años de los Estudios Churubusco. En este marco, se destacó la 13ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas, organizada por Imcine, Sectur Michoacán y el Gobierno de Pátzcuaro, celebrada recientemente en Michoacán, lo que reafirma el compromiso del estado con el fortalecimiento del ecosistema audiovisual en todo el país”, comentó Gutiérrez Lara.