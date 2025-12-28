Sectur profesionalizó a casi 4 mil prestadores de servicios turísticos en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) fortaleció la competitividad del sector en 53 municipios durante 2025. Esta estrategia de profesionalización permitió que 3 mil 838 prestadores de servicios actualizaran sus estándares de hospitalidad y calidad.

El programa se enfocó en elevar la calidad en la sanidad alimentaria y perfeccionar la atención al cliente, con el propósito de ofrecer experiencias memorables a los visitantes. Mediante estas acciones, se dinamiza el desarrollo económico regional y se fortalece la competitividad del destino.