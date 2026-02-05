Michoacán

Gobierno estatal se deslinda del Convite de Cuitzeo por incluir actividades que involucran apología del delito

Gobierno estatal se deslinda del Convite de Cuitzeo por incluir actividades que involucran apología del delito
FOTOGRAMA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno estatal decidió retirar su respaldo institucional al Convite de Mojigangas 2026 en Cuitzeo, tras confirmarse que el artista principal del evento sería un intérprete señalado por exaltar actividades criminales en una entidad marcada por la violencia, así como de tener programadas corridas de toros.

La Secretaría de Turismo (Sectur) detectó en el cartel del convite elementos que podrían considerarse apología del delito, por lo que canceló su participación en la rueda de prensa promocional programado para el miércoles anterior.

Ante esta determinación, el Ayuntamiento de Cuitzeo optó por continuar con la presentación del evento de manera independiente y decidió llevar a cabo la rueda de prensa en el Jardín Morelos, en Morelia.

Desde abril de 2025 quedaron prohibidas las corridas de toros en Michoacán.
Gobierno estatal se deslinda del Convite de Cuitzeo por incluir actividades que involucran apología del delito

Autoridades municipales defendieron el Convite como una manifestación de identidad cultural profundamente arraigada en la comunidad y rechazaron que el evento deba ser descalificado por la inclusión de un artista polémico.

El Convite de Mojigangas es una de las festividades más representativas del Pueblo Mágico de Cuitzeo, y este año se celebrará el 13 de febrero. aunque las actividades se extienden hasta el fin de semana del 14 y 15.

