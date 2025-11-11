Sectur federal y estatal fortalecen estrategia turística en el marco del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El secretario de Turismo de Michoacán, sostuvo una reunión de trabajo con su homóloga federal, Josefina Rodríguez Zamora, para definir acciones estratégicas conjuntas para fortalecer el turismo en la entidad, alineando las metas con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Son cuatro acciones fundamentales integradas al eje de Desarrollo Económico del Plan Michoacán, mismas que incluyen diversas campañas de promoción, tanto nacional como internacional, bajo el eslogan ‘Michoacán, el alma de México’, y el fortalecimiento de la infraestructura turística con una inversión federal de 300 millones de pesos destinados a las siete regiones del estado”, comentó el funcionario estatal.