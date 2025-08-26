Sectur Federal pide acompañamiento a Michoacán para futuras producciones de Disney

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán (Sectur) aclaró que recibió una carta por parte de la Sectur federal para solicitar su acompañamiento en la revisión de distintas locaciones que Disney requiere para futuras producciones.
En entrevista, autoridades de Sectur estatal precisaron que este proceso también se llevará a cabo en otros estados.
“Estamos apenas viendo eso, Michoacán está en la parte de revisión de scouting, así como Oaxaca, Ciudad de México… Son cinco o seis estados más los que están proyectados (…)”, señalaron.
Posteriormente, los medios de comunicación cuestionaron si la producción en cuestión correspondería a la segunda parte de la película Coco.
Al respecto, indicaron que, si bien está proyectada la secuela, fue anunciada por el propio productor de Coco a través de redes sociales. Y recordaron que, para la primera película, el scouting duró cerca de cinco años.
Asimismo, aclararon que, hasta el momento, la Sectur Michoacán no ha tenido acercamiento en ese tema, ya que dicha gestión se realizaría por medio del Gobierno Federal.
“Hay que ver lo que están buscando y ver si es para la producción de Coco, tal vez sea para otra producción (…)”, puntualizaron.
