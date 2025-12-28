Sectur consolida infraestructura, conectividad aérea y nuevos productos turísticos en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán consolidó avances estratégicos en infraestructura turística durante 2025. La Secretaría de Turismo (Sectur), destacó la culminación de la electrificación en el parador del santuario Sierra Chincua, proyecto ejecutado bajo estricto apego a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y a la normativa de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

“Este proyecto, realizado con una inversión de 3.7 millones de pesos, se encuentra fuera de la zona núcleo, recorre más de 2 mil metros de ascenso con un tendido totalmente subterráneo, lo que evita cualquier afectación visual, protege los bosques y a las especies. Con esta obra se mejoró de manera directa la calidad de vida de 49 familias que dependen de la actividad turística en la zona”, enfatizó la Secretaría de Turismo.