Sectores productivos se suman a consulta T-MEC para fortalecer desarrollo regional: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a la consulta pública sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, se destacó que el encuentro abre una etapa de colaboración permanente entre el sector empresarial y los tres órdenes de gobierno, con el propósito de fortalecer la integración productiva de América del Norte.
“El objetivo central de esta consulta es ver cómo se fortalece la proveeduría dentro del bloque; es un tema toral que permitirá detonar nuevas oportunidades para Michoacán. Dejaré instalada una mesa permanente para dar seguimiento a este y otros temas estratégicos. Cuenten con nosotros”, expresó Méndez Fernández.
Durante la sesión, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales, reconoció la importancia de mantener abierto el diálogo con los sectores productivos. Mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Roberto Santillán Ferreyra, subrayó que el estado vive un proceso de industrialización que debe aprovechar el marco del T-MEC.
Por su parte, representantes del sector productivo coincidieron en la necesidad de contar con reglas claras y certeza para las inversiones. El presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán, David Martínez Gómez Tagle, señaló la confianza en el clima económico estatal y el potencial de las universidades locales para detonar innovación y talento en la industria automotriz.
Desde el sector agroindustrial, Rafael Rodríguez Martínez, de Agrana México, destacó que la planta instalada en Michoacán es la de mayor rentabilidad del grupo a nivel mundial, con más de mil 200 empleos directos. Reiteró que la estabilidad comercial es clave para mantener la competitividad de las exportaciones de frutas procesadas hacia Estados Unidos.
Finalmente, Christian Camacho Rodríguez, de Aneberries, señaló que el 97 por ciento de la producción nacional de berries tiene como destino el mercado estadounidense, donde Michoacán representa el 41 por ciento del total exportado. “Este acuerdo nos ha permitido crecer y ser más competitivos; fortalecerlo nos asegura un trato justo y sostenible”, puntualizó.
