Sectores productivos se suman a consulta T-MEC para fortalecer desarrollo regional: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a la consulta pública sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, se destacó que el encuentro abre una etapa de colaboración permanente entre el sector empresarial y los tres órdenes de gobierno, con el propósito de fortalecer la integración productiva de América del Norte.

“El objetivo central de esta consulta es ver cómo se fortalece la proveeduría dentro del bloque; es un tema toral que permitirá detonar nuevas oportunidades para Michoacán. Dejaré instalada una mesa permanente para dar seguimiento a este y otros temas estratégicos. Cuenten con nosotros”, expresó Méndez Fernández.