Sector Turístico de Michoacán se suma al Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue discutido y analizado por el sector turístico del estado en una reunión encabezada por Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo Federal, y por el titular de la Secretaría de Turismo estatal.

En esta primera reunión, empresarios, hoteleros, cocineras y cocineros tradicionales, presidentes de cámaras y demás integrantes de la cadena de valor turística estatal, compartieron sus propuestas, trabajo y soluciones para ser tomadas en cuenta y buscar fortalecer el sector ante la víspera del cierre de año, con las actividades, ferias, festividades y festivales que están en desarrollo y las que están por iniciar, coincidiendo todos en que el principal tema a atender es la seguridad.