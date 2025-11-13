Sector social se reunirá con Harfuch y Trevilla este jueves; Grecia Quiroz, presente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, presentarán el operativo Paricutín, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.
En breve entrevista, refirió que en Uruapan la reunión será con el sector social y productivo de la región, a quienes se les debe atender en todos los rubros para garantizar las condiciones de seguridad y bienestar.
Con esto, indicó que el Plan Michoacán tiene sobre la mesa combatir a todos los grupos delincuenciales en la entidad, que son 12.
Es de mencionar que la reunión en Uruapan se tiene programada a las 10:30 horas, donde también participará la alcaldesa Grecia Quiroz García.
Hasta las 9:40 horas de este día, en Morelia continúa la reunión de las autoridades federales con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, los coordinadores de alcaldes y diversas autoridades de procuración y justicia.
