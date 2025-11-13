Sector social se reunirá con Harfuch y Trevilla este jueves; Grecia Quiroz, presente

Con esto, indicó que el Plan Michoacán tiene sobre la mesa combatir a todos los grupos delincuenciales en la entidad, que son 12.

Es de mencionar que la reunión en Uruapan se tiene programada a las 10:30 horas, donde también participará la alcaldesa Grecia Quiroz García.

Hasta las 9:40 horas de este día, en Morelia continúa la reunión de las autoridades federales con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, los coordinadores de alcaldes y diversas autoridades de procuración y justicia.

