Sector empresarial y portuario de LC aportan propuestas para el Plan Michoacán

Lázaro Cárdenas (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó reunión de trabajo con el sector empresarial, productivo y portuario de Lázaro Cárdenas para reforzar, con propuestas de desarrollo y seguridad, el Plan Michoacán por la Paz y Seguridad anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de las actividades que realiza el mandatario para escuchar las necesidades y opiniones de todos los sectores sociales, representantes de la iniciativa privada y portuaria de Lázaro Cárdenas se sumaron a la estrategia integral y se dijeron listos para coadyuvar por el bienestar del estado.

Expusieron que entre los pendientes está la ampliación de la autopista Siglo XXI, la construcción a cuatro carriles del tramo Lázaro Cárdenas-Feliciano y elevar a tipo 1 la aduana del puerto, siendo esta una de las que más capacidad de movimiento tiene en el país.