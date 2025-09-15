Secretario de Jiquilpan enfrentará delitos federales y estatales, refiere gobernador de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la detención del secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, quien enfrentará delitos federales y estatales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y su probable participación en un video amenazante respecto a los festejos patrios.

El funcionario fue capturado junto con tres personas más en un vehículo clonado como patrulla durante el domingo, y a quien se le relaciona con el grupo "Ejército Purépecha de la Liberación Mexicana".

“Son varios los delitos por los que están detenidos, entonces hay plena seguridad, confianza, y sobre todo esto que tenía algunos inquietos, sobre todo los medios de comunicación, pues bueno, fue detenida esta célula hoy en Jiquilpan y bueno, pues ya fueron puestos a disposición hay delitos federales y hay delitos locales se les va a perseguir por ambos y por supuesto que ya el tema está en la FGR”, afirmó Bedolla en entrevista.

La detención se dio tras la circulación de videos con amenazas atribuidas a un grupo subversivo, que Bedolla calificó como apócrifos desde hace tres semanas. La investigación, apoyada por inteligencia estatal y federal, reveló que se trataba de una célula delictiva. Los detenidos intentaron sobornar a elementos de la Guardia Civil y la Fiscalía, pero fueron capturados en un vehículo robado y clonado como patrulla policial.

El mandatario estatal destacó la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), que ha permitido avances en la investigación.

“Tenemos todos los sistemas trabajando 24 horas aquí en Morelia y se está trabajando bien”, aseguró, en un contexto donde el despliegue de seguridad para el Grito de Independencia incluye protocolos estrictos en el Centro Histórico de la capital.

En este sentido, Ramírez Bedolla llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones, recordando que la detención disipa rumores de grupos subversivos. Con la proximidad del Grito, el gobernador enfatizó que el foco está en garantizar la paz.

SHA