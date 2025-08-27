Secretario de Finanzas asegura que relanzamiento de “Haz Barrio” es iniciativa empresarial, no de promoción personal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, indicó que las bardas en las que aparece su nombre corresponden a la reactivación de la campaña “Haz Barrio”, por lo que descartó que se trate de aspiraciones rumbo a los comicios de 2027.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al funcionario sobre el motivo por el cual su nombre se observa en distintas bardas de la ciudad, particularmente si está relacionado con alguna intención política de cara a las elecciones de 2027.

Al respecto, aclaró que se debe a que un grupo de empresarios busca reimpulsar esta campaña, la cual concretó en 2014 en Morelia, en coordinación con distintas organizaciones, durante su pasada gestión como funcionario municipal, y que en este año lo invitaron como padrino del programa.