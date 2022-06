Secretaria de Educación en Michoacán alerta de mensajes a su nombre; interpondrá denuncia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Yarabí Ávila González, alerta del envío de mensajes de correos electrónicos de una cuenta en la que se usa su nombre para intentar delinquir.

Ávila González hace un llamado a no dejarse engañar y da a conocer que se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los hechos delictivos que correspondan.

Los mensajes enviados del correo electrónico falso, tienen el propósito de extorsionar a personas interesadas en dar seguimiento a algún trámite en la dependencia educativa, sin embargo, la titular de la SEE puntualizó que cualquier comunicación no oficial supuestamente emitida por su persona, debe ignorarse a fin de no poner en riesgo su patrimonio, integridad o seguridad.