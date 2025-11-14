Secretarías de Seguridad Pública de Michoacán y Guerrero consolidan coordinación operativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones conformadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las secretarías de Seguridad Pública de Michoacán y Guerrero acordaron coordinar el esquema de vigilancia y disuasión del delito para blindar la zona limítrofe entre ambas entidades ante cualquier actividad ilícita.

En reunión de trabajo, el titular de la SSP Juan Carlos Oseguera Cortés y su homólogo Daniel Antonio Ledesma, en conjunto con autoridades regionales de la secretaría de la Marina (Marina) y de la Guardia Nacional (GN), así como agentes operativos y de inteligencia de la Guardia Civil, activaron un eje de acción que tiene como finalidad incrementar las tareas enfocadas a la prevención y disuasión de los delitos dentro del Plan Paricutín.