Secretaría de la Mujer de México comenzará visitas casa por casa en Puruándiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La primera jornada de visitas “casa por casa” por parte de la Secretaría de la Mujer, para la atención de la población en Michoacán, será a principios de diciembre en el municipio de Puruándiro, afirmó la secretaria federal, Citlalli Hernández Mora.

Este lunes, la funcionaria acudió a la conferencia de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde señaló que desde hoy comienzan las visitas en los domicilios como parte de la estrategia implementada dentro del Plan Michoacán para conocer las necesidades de los ciudadanos.

Sin embargo, en particular, a la Secretaría de la Mujer le corresponderá atender el municipio de Puruándiro el próximo 10 de diciembre, por lo que las dependencias estatal y federal realizarán diversas actividades como la feria del Bienestar y el apoyo en trámites y programas de servicios.