Secretaría de la Mujer de México comenzará visitas casa por casa en Puruándiro

Este lunes, la secretaria de la Mujer a nivel nacional, Citlalli Hernández visitó la capital michoacana para anunciar la estrategia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La primera jornada de visitas “casa por casa” por parte de la Secretaría de la Mujer, para la atención de la población en Michoacán, será a principios de diciembre en el municipio de Puruándiro, afirmó la secretaria federal, Citlalli Hernández Mora.

Este lunes, la funcionaria acudió a la conferencia de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde señaló que desde hoy comienzan las visitas en los domicilios como parte de la estrategia implementada dentro del Plan Michoacán para conocer las necesidades de los ciudadanos.

Sin embargo, en particular, a la Secretaría de la Mujer le corresponderá atender el municipio de Puruándiro el próximo 10 de diciembre, por lo que las dependencias estatal y federal realizarán diversas actividades como la feria del Bienestar y el apoyo en trámites y programas de servicios.

Las actividades contemplan stands permanentes para la difusión de la cartilla de los derechos de las mujeres; un módulo de “Tejedoras de la Patria”; un espacio para talleres de promoción de la igualdad y prevención de violencias; atención jurídica y psicológica; así como la entrega de kits de gestión menstrual.

“Hoy inicia la visita casa por casa que la presidenta ha indicado a todo el gabinete; estaremos en todo el estado. Está desplegado el equipo de Bienestar, Gobernación y Guardia Nacional para conocer la situación y ayudarles”.

La funcionaria indicó que prevén visitar todos los hogares de Michoacán durante las próximas tres semanas; esta estrategia forma parte del Plan Michoacán implementado a principios de este mes para inhibir la violencia e inseguridad, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

