Secretaría de Gobierno actúa tras desplome de aeronave en Purépero

La Secretaría de Gobierno de Michoacán confirmó que el accidente fue atendido de manera inmediata por elementos del Cuerpo de Bomberos Municipal y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes se desplazaron a la zona tras recibir el reporte del incidente.

Según información preliminar, el percance dejó un saldo de cinco personas heridas, las cuales fueron trasladadas a distintos nosocomios para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su identidad o estado de salud.

Vecinos del lugar refirieron haber escuchado un estruendo seguido de una columna de humo. “Fue como una explosión, luego vimos a los bomberos llegar rápido”, relató un habitante de la zona.

Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial más detallado por parte de Protección Civil del Estado o la Dirección General de Aeronáutica Civil.