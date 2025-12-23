Secma inicia construcción de centro de residuos en Angahuan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, y el Concejo Comunal de Angahuan, municipio de Uruapan, dieron el banderazo de arranque de obra del Centro de Transferencia para el Manejo Integral de los Residuos “Kaxipikua Irekani”.

Al respecto, el secretario explicó que este centro de residuos beneficiará a más de 10 mil habitantes de la comunidad de Angahuan, pero también tendrá un impacto en las comunidades de Santa Ana Zirosto, Nuevo Zirosto y Zacán.

Méndez López adelantó que además servirá como centro de compostaje y de reciclaje, mediante la construcción de una techumbre con equipamiento para procesar las aproximadamente 20 toneladas diarias, por lo que tendrá una inversión de más de 8 millones de pesos, con recursos estatales, a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).