Secma impulsa el equilibrio entre economía y medio ambiente con foro ambiental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma), encabezada por Alejandro Méndez López, llevó a cabo el quinto Foro de Capacitación Ambiental Empresarial los días 27 y 28 de noviembre, con una participación de 348 asistentes de Michoacán, Puebla, Estado de México, Jalisco y CDMX, los cuales pudieron adquirir nuevas herramientas para aplicarlas en diversos sectores.
Se impartieron 36 conferencias-talleres enfocadas en agilizar los trámites ambientales para las empresas, minimizando pérdidas económicas y asegurando la conservación de los recursos naturales.
Durante el acto de clausura, el director de Regulación Ambiental de la Secma, Joaquín Garduño Maya, refirió que se realizaron tres paneles de expertos donde se discutieron las diferentes problemáticas ambientales que se tienen en el estado y la manera en la que se pueden atender en conjunto con los diferentes sectores y autoridades.
Además, en el marco del foro también se firmó un convenio de colaboración entre la Secma y la Entidad Mexicana de Acreditación, con el fin de impulsar la certificación y evaluación en productos, sistemas, personas, laboratorios de prueba y calibración, así como unidades de inspección. Además, se contemplan acciones de capacitación, investigación y trabajo profesional, con el fin de generar beneficios para la sociedad.
Durante los dos días del evento se contó con la participación de cámaras empresariales y organismos como CANACO Servytur Morelia, Canacintra Morelia, Aiemac, Canirac, Profepa, Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, Protección Civil de Michoacán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Comisión Forestal estatal , OOAPAS, Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, Conagua, Coepris, entre otros.
