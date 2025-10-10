Secma fortalece gestión integral de residuos sólidos en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma) fortalece el manejo integral de residuos sólidos en Uruapan, como parte del Programa Estratégico para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos del Gobierno estatal, y con el objetivo de garantizar una gestión ambiental adecuada en toda la entidad.

Para asegurar la correcta operación de la infraestructura y el cumplimiento normativo, personal de la Dirección de Residuos y Emisiones a la Atmósfera, en representación del titular de la Secma, Alejandro Méndez López, participó en Uruapan en la mesa de trabajo “Reglamento para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Recolectores del municipio”, en el que se contemplan sanciones para aquellos que no cumplan con la normatividad.