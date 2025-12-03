Secma afirma que no hay encubrimiento a la CFE en investigación sobre enfermedades renales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Medio Ambiente en Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, afirmó que no hay ningún tipo de encubrimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni dilaciones políticas, respecto a las investigaciones del agua y las enfermedades crónicas renales en el oriente del estado.

El funcionario declaró que la investigación que presentaron ayer los académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Pedro Corona, Pedro Corona Chávez, Virginia Angélica Robinson Fuentes y María Elena Heredia, encargados de la investigación "Enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán", también será tomada en cuenta para el análisis de la situación.