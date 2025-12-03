Secma afirma que no hay encubrimiento a la CFE en investigación sobre enfermedades renales

Michoacán

El secretario Alejandro Méndez apuntó que la CEAC pagó a un laboratorio en CDMX para obtener dos pruebas y en ninguna arrojó que haya contaminación en el agua
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Medio Ambiente en Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, afirmó que no hay ningún tipo de encubrimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni dilaciones políticas, respecto a las investigaciones del agua y las enfermedades crónicas renales en el oriente del estado.

El funcionario declaró que la investigación que presentaron ayer los académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Pedro Corona, Pedro Corona Chávez, Virginia Angélica Robinson Fuentes y María Elena Heredia, encargados de la investigación "Enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán", también será tomada en cuenta para el análisis de la situación.

“Nosotros en ningún momento hemos tomado un tema de dilación política o de encubrir a CFE; ésta ha participado en las mesas. Lo complicado es que se acuse directamente a una institución, cuando metodológicamente tenemos la obligación de revisar la información”
acotó el funcionario

En entrevista colectiva, comentó que cuentan con información de un análisis de muestras que realizó un laboratorio certificado de Ciudad de México y pagado por la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas (CEAC), y que difiere de los datos de la investigación que tuvo una duración de dos años.

“La Conagua y la Coepris hicieron muestreos y no encontraron la evidencia. Se contrató un laboratorio certificado, con un muestreador certificado en CDMX; vino y no encontró esos datos. Encontró que había bacterias, y se determinó la instalación de filtros”.

Agregó que varias instituciones están involucradas en apoyar a las comunidades, como la Conagua, la CEAC, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud de Michoacán, y con el ánimo de tomar acciones que se requieren, independientemente de si la CFE es la responsable o no de las afectaciones, o si por el contrario se trata de una situación natural por ser una zona volcánica.

“Nosotros estamos en la mayor apertura. Estamos en el ánimo de actuar con toda la transparencia, y si la CFE tiene algún tema, se le pedirá que modifique o haga lo que tenga que hacer”
finalizó
