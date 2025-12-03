Secma afirma que no hay encubrimiento a la CFE en investigación sobre enfermedades renales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Medio Ambiente en Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, afirmó que no hay ningún tipo de encubrimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni dilaciones políticas, respecto a las investigaciones del agua y las enfermedades crónicas renales en el oriente del estado.
El funcionario declaró que la investigación que presentaron ayer los académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Pedro Corona, Pedro Corona Chávez, Virginia Angélica Robinson Fuentes y María Elena Heredia, encargados de la investigación "Enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán", también será tomada en cuenta para el análisis de la situación.
En entrevista colectiva, comentó que cuentan con información de un análisis de muestras que realizó un laboratorio certificado de Ciudad de México y pagado por la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas (CEAC), y que difiere de los datos de la investigación que tuvo una duración de dos años.
Agregó que varias instituciones están involucradas en apoyar a las comunidades, como la Conagua, la CEAC, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud de Michoacán, y con el ánimo de tomar acciones que se requieren, independientemente de si la CFE es la responsable o no de las afectaciones, o si por el contrario se trata de una situación natural por ser una zona volcánica.
RPO