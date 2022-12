Se va a repetir otro intento, pero no tengo miedo: Hipólito Mora

En ese contexto, este sábado 3 de diciembre se dio cita en el 4to informe de Gobierno del Senador Cristóbal Arias Solís en Morelia, y compartió que continúa recibiendo amenazas en su contra por parte del crímen organizado.

"Se va a repetir otro intento, de eso no tengo duda, pero no tengo miedo, ni madres. Esa gente cuando quiere matar a alguien hace muchas cosas hasta lograrlo y a ellos les molesta que yo me acerque a denunciar lo que pasa en el municipio de Buenavista y aledaños, la Ruana estaba completamente vacía ahora ya está repleta de autoridades" afirmó el también ex candidato a la gobernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Por último, Hipólito Mora aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán está haciendo su trabajo de una manera excelente, y argumenta que no tiene miedo de otro posible atentado en su contra.